周玉蔻復出將影響選情？ 陳時中競總發言人：社會自有公評。曾薏蘋攝

民進黨台北市長參選人陳時中今出席客家後援會成立大會，最近難得在選舉場露臉的總統府資政的葉菊蘭也現身相挺；對於名嘴周玉蔻復出是否再度影響陳時中選情？陳競總發言人羅浚晅呼籲其他候選人，不要再做這些奇怪的連結；「陳時中說，潑髒泥、潑髒水的事就到此為止」。

葉菊蘭致詞提到，很多人批評陳時中防疫，父母官被批評是應該的，但客家人最講公道、公理，沒道理為了選舉做惡意的批評。

她表示，有些政治人物不分青紅皂白亂罵人，但陳時中不會幹這種事，過去支持的人選大家都失望了，相信陳時中一路走來，值得信賴，這場仗不能輸，要讓首都的市長是有guts的台灣人。

陳時中致詞時提到，外公也是客家人，雖然他客語講得不好，但還是練了一首客家歌要獻給大家；他也提到他的客家政策，台北有45.6萬客家人，未來會訂定「台北市客家發展計畫」，讓客家文化融入市民生活，選擇合適的捷運站點，打造客家文化主題站。

他說，會在台北電台及台北市有線電視公共頻道，推動客語節目；並進行客語復興教育的傳承，未來會推動客語托育機構，提供資源鼓勵各級學校組織客家社團，從小強化客家認同。活動最後，由後援會總會長羅能平、葉菊蘭等人與陳時中一起大合唱「客家本色」。

由於周玉蔻日前言行重挫陳時中選情，周沈寂一陣子後即將復出，是否再度影響陳時中選情？發言人羅浚晅說，每個媒體人都有自己的價值及論述方向，社會自有公評，他們會去客觀中立的去看待每件事。

他說，呼籲其他候選人，不要再做這些奇怪的連結，選陳時中就是選陳時中團隊、選黃珊珊就是選柯文哲團隊、選蔣萬安就是選蔣團隊，柯文哲已經做了8年，若覺得他做得好，就給他繼續4年，他沒有意見，但每個市民都應該認真看待每個候選人的真心誠意。