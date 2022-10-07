今年新人王外界推測可能是樂天桃猿許峻暘、味全龍陳冠偉與統一獅楊孟沅3名投手競爭，但對於個人獎項許峻暘並未看重，反而是更在乎團隊榮譽；至於自己心目中今年新人王人選？他毫不猶豫的說：「我會給冠偉。」

24歲的許峻暘是桃猿在2020年選秀會中第3輪指名，去年在一軍僅出賽10場投11.1局，今年仍保有競爭新人王的資格。本季是他生涯首個完整球季，至今出賽36場投43.2局，成為桃猿本季牛棚中重要戰力，也被外界點名是競爭今年新人王熱門人選之一。

「其實我沒有什麼想法（指新人王）。」許峻暘認為，相較於個人獎項，自己更在乎團隊成績，「我們還要更重要的事要達成。」

若是自己擁有投票權，會想要把這一票投給誰？許峻暘毫不猶豫的說會給陳冠偉，「我可能是先發有狀況上場，但他是沒有後路，張力不一樣，扛球隊勝負關鍵更重。」

不過總教練曾豪駒則力挺子弟兵，「（許峻暘）當然有機會，他這一整年對球隊貢獻度很高，經過去年的歷練，整體進步也很多。冠偉表現當然也很出賽，他的速球跟指叉球品質大家有目共睹，其實兩人都很優異，今年新人王並不好選。」