桃園市長選戰，國民黨張善政、民進黨鄭運鵬、民眾黨賴香伶、無黨籍鄭寶清等4人角逐。YouTuber「桃園孫先生」今天（7日）在桃園市八德區進行「桃園市長民調大對決」街頭民調，張善政以44票大幅領先、鄭運鵬拿到15票居次、鄭寶清7票列第三。

桃園孫先生7日在YouTube上傳「桃園市長民調大對決」街頭民調直播，列出鄭寶清、賴香伶、鄭運鵬、張善政等4個選項，詢問「桃園市長會投誰？」結果，張善政以44票領先、鄭運鵬以15票居次、鄭寶清拿到7票排第三、賴香伶0票居第四。

選擇張善政的民眾表示，「國民黨，民進黨不投」、「比較老實」、 「正派」、 「正人君子，有真本事」、「誠實、中肯，勤快」、「看起來老實」、「就是喜歡」、「老實、誠實」。

選擇鄭寶清的民眾則認為，「喜歡他」。還有一位先生表示，他第一優先選擇是鄭寶清，第二優先

則是張善政，因為「鄭寶清看得到，感受得到；而張善政其實他也OK」。

選擇鄭運鵬的民眾表示， 「他比較正氣」、「我覺得他辦事能力很好，而且人又親切，桃園若由他來做的話，跟鄭文燦一樣」。