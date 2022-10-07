指揮中心決議13日起入境可採「0＋7」，觀光局要求導遊及領隊要上課後才能帶團，就有不少領隊及導遊反映搶不到課。觀光局回應指出，入出境指引核定後同步開辦講習，並持續辦理增班中。

觀光局表示，配合指揮中心10月13日起0＋7檢疫方案，目前已委託公協會預定辦理指引講習36場次、逾4000人次，同時於10月下旬將再開辦視訊同步授課50場次、逾1萬人可參加，以服務旅行業及導遊、領隊人員。

觀光局表示，為擴大參與規模，目前指引講習除觀光局委辦得前述場次，旅行業者及觀光公協會亦可自辦，所有參與講習人員名單都將登錄至第二代旅行業管理系統，以管理及查詢受訓人員完成資格。

有關有導遊反映有協會辦理指引講習課程有收費情形，觀光局表示，觀光局委辦公協會辦理課程均免費參加，開課資訊可至觀光局觀光資訊網「跨境旅遊注意事項」專區（https://www.taiwan.net.tw/m1.aspx？SNo=0042561）查詢，且後續開班場次眾多，建議旅行業及導遊領隊人員可向各委辦公協會預為報名或參與視訊課程；且旅行業者亦可自辦課程，因此導遊、領隊人員在帶團之前應皆可完成指引講習。

觀光局同時說明違反指引有無罰則部分，依旅行業管理規則第49條第18項規定：「旅行業不得有下列行為：經營旅行業務不遵守交通部觀光局管理監督之規定者」，若不遵守指引規範辦理入出境團體旅遊，將依前條規定論處。