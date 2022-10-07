民進黨新北市長參選人林佳龍競選辦公室發言人李坤城今喊話新北市長侯友宜，即刻宣布何時請假競選，以維持行政中立；對此，侯友宜選舉辦公室發言人吳亮賢表示，林佳龍4年前參選台中市長連任，當年11月24日投票日，林佳龍選前16天、11月8日才請假，現在距離選前還有50天，綠營卻要求侯市長即刻請假，不但被4年前的林佳龍市長打臉，也請綠營人士有空看看，以往民進黨爭取連任的直轄市長鄭文燦，賴清德，都是何時開始請假的。

吳亮賢指出，2018年競選連任的林佳龍曾表示，將在法定公告的11月8日以後請假，正式投入選舉活動。但林佳龍嘴上雖然這樣說，卻早在選前好幾個月，便傳訊息要求區長放下「不重要的一般業務」，增加時間全力組織動員行程，公然以市長的權威，強迫公務員成為自己的競選工具，成為地方選舉史上最醜陋的案例之一。

吳亮賢表示，林佳龍違反行政中立的惡例不僅如此，林佳龍擔任台中市選委會主委時，還公然違法為同黨參選人輔選，最後被法院依違反公職人員選罷法裁罰10萬元，成為法院認證的行政不中立，而即便林佳龍為了選舉機關算盡，甚至不惜違法，最後選舉結果仍被市民以21萬票差距狠狠死當，真的是賠了夫人又折兵，可憐又可悲。

吳亮賢呼籲，侯友宜市長4年任內，推動各項市民有感政績，即便是選舉年，仍堅持市政第一的精神，反觀林佳龍，自己整天閒著沒事做，還不認真跑選舉、傾聽民意，據媒體報導，就連綠營自己人都看不下去，如此「躺平」的候選人，對比身邊發言人、綠營人士一直噴口水、找人吵架，完全是「皇帝不急急死太監」的最佳寫照。