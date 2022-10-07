金門縣政府澄清絕無網傳「大橋通車贈酒」之說，若涉不法情事，將依法追究，以杜惡行(圖／金門縣政府提供)

金酒公司將針對菸酒牌商批售及金酒公司直營門市推出10 萬盒大橋紀念酒品，將於通車前一周公告配售，但目前仍在趕工灌裝中(于家麒攝)

眾所矚目的金門大橋即將完工通車，近日金門坊間及網路社群卻瘋傳「設籍金門之鄉親將有相關贈酒」之說，縣府澄清相關內容均非事實，恐為有心人士刻意操作之「假消息」，縣府呼籲，切莫因特定目地，而傷害金酒公司及操弄純樸之金門鄉親，若涉不法情事，將依法追究，以杜惡行。

金門縣政府表示，為共同慶祝世界矚目之大橋通車，配合享譽國際之金門高粱酒，相關酒品之產製，目前規劃由金門縣陶瓷廠推出限量六千瓶之大橋主題紀念酒，每瓶售價2800 元，並預計於十月中旬在陶瓷廠門市開放民眾訂購，售完為止。

另金酒公司將針對銷售通路-金門酒類盤商（俗稱菸酒牌商)批售及金酒公司直營門市推出大橋紀念酒品，將於通車前一周公告配售，數量為 10 萬盒，金酒也表示目前此酒品仍在趕工灌裝中。

縣府再次呼籲，絕無網傳之大橋通車贈酒一事，請鄉親勿再以訛傳訛，製造「假消息」，調若涉不法情事，縣府將依法追究。

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