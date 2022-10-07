比漾廣場周年慶adidas Originals SUPERSTAR卡其棕貝殼休閒鞋，特價2790元。（比漾廣場提供）

比漾廣場周年慶LANCOME極速修護安瓶組，特價5400元。（比漾廣場提供）

Dyson supersonic吹風機 HD08，推薦價1萬4600元。（比漾廣場提供）

比漾廣場8周年慶將於10月13日起登場，全館商品7折起，最高達26%購物回饋，除滿千送百活動，也針對化妝品、服裝、家庭用品等百項商品加碼，首波14日化妝品單櫃滿3000元贈400元贈品券，回饋達13.3%、全館指定櫃累計滿2000元贈200元贈品券、集雅社大家電單櫃滿1萬元贈1100元贈品券；同時用台新比漾聯名卡買指定商品，額外享獨家回饋，化妝品單一商品最高額外加碼500元。預計全檔期26天業績目標上看3.5億元，成長9.3%。

而比漾廣場歷經多次改裝，今年更將1F化妝品區完成10年首度大改，看好運動休閒業種成長，新櫃adidas也已開幕，周慶期間推出商品7折起，單筆滿5000元贈限量品牌後背包。

家電部分，比漾廣場規劃集雅社大家電單櫃滿1萬元贈1100元活動，各式大尺寸電視、影音商品、居家清淨產品都提供最優惠的回饋。同期，全館指定櫃跨櫃累計滿2000元贈200元，施舒雅、珠寶區、萬寶龍單櫃滿1萬元贈1000元等活動，且於10月13日至16日首度推出小東區、男女童裝、內睡衣單櫃滿3000元贈400元超值活動。

此外，比漾廣場App也全新改版上線，包括Beyond Pay、App購物、商圈外送、商品訂閱制等。本次App改版綁定新功能Beyond Pay，到館內消費結帳更快速便捷，10月20日至11月7日台新銀行比漾聯名卡綁定Beyond Pay，平日館內消費享會員點數3倍回饋、假日館內消費享會員點數5倍回饋。