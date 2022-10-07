台北市大安、文山區市議員參選人高揚凱競選總部今日正式成立，不少大咖現身力挺，包括前總統馬英九、國民黨主席朱立倫、台北市長參選人蔣萬安等，加上40幾位里長與現場超過1500位鄉親朋友的全力讚聲，氣勢十足，大會主持人則由前立委吳育昇擔綱，現場「凍蒜」響徹雲霄，氣氛熱烈，展現難得一見的盛況。

高揚凱競選總部今日正式成立，前總統馬英九、國民黨主席朱立倫、台北市長參選人蔣萬安、台南市長參選人謝龍介、前國大議長陳金讓、前法務部長曾勇夫、前內政部長陳威仁、前檢察總長盧仁發、英業達集團會長葉國一、客家大老劉盛良、立委林奕華、洪孟楷、賴士葆等貴賓，台灣戲劇教母周遊(阿姑)等重量級人士皆現身力挺。

高揚凱競選總部貴賓雲集，同為資深文山人、好厝邊、和高昌倫、高揚凱父子具有「兩代世交」的馬總統致詞時表示，高揚凱是真正在地囝仔、土生土長的優秀年輕人，更是國民黨的重要戰將，學經歷皆非常優異，請各位鄉親支持高揚凱，給新人機會造福地方，為弱勢發聲。

台北市長參選人蔣萬安則指出，高揚凱「戰鬥凱」的形象鮮明，台北市就是需要像高揚凱這樣「敢戰、不懼戰」的年輕新血進入市議會，找回台北市過去8年失去的光榮感。此外，台南市長謝龍介今日也專程北上，在現場以一貫的流利台語為高揚凱加持，更與主持人前立委吳育昇一起與鄉親熱情互動，並用國台語雙聲道帶動「凍蒜」口號，展現超高人氣以及一流的造勢功力。

高揚凱發表競選宣言前，先在舞台上向現場所有貴賓及鄉親朋友90度鞠躬表達最深摯感謝。高揚凱表示，身為初次參選的新人，雖然沒有現任優勢，但卻有最旺盛的拚勁及勝選意志，而支撐他全力往前衝的最大動力正是所有鄉親父老的鼓勵和支持，他保證打一場乾乾淨淨、清清白白的選戰。

高揚凱強調，自己做人誠懇、做事認真個性，很多鄉親父老都從小看他到大，他也重申，所提政見諸如「生育補助一胎十萬」、「落實危老建築健檢與籌組都更志工團隊」、「提高重陽節敬老金」、「推動社區診療所」、「捷運環南線南段盡速通車」等，當選後定當戮力落實，為大安文山全體台北市民謀取最多的建設與福利，並保證當選後在景美、木栅、大安等地都設立服務處及據點，選民服務一定做好做滿。

高揚凱也指出，文山地區已經30年來没有選出真正的在地人當選市議員，這是文山鄉親父老的遺憾和心裡的痛，他籲請大家不要讓遺憾再發生，不要讓在地父老心裡的痛繼續下去，他拜託鄉親朋友團結起來，集中選票支持在地子弟，給新人一個機會，也給大安文山更上層樓的發展進步一個機會。