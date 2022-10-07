與俄羅斯知名人權組織「紀念」(Memorial)以及烏克蘭「公民自由中心」（Center for Civil Liberties），共同獲頒2022年諾貝爾和平獎唯一政治犯，白俄羅斯人權鬥士畢亞利亞茨基(Ales Bialiatski)。目前他尚被關押在獄中，諾貝爾委員會主席致詞時不忘呼籲當局快放人，希望本人能親自到場領獎。

Ales Bialiatski – awarded the 2022 #NobelPeacePrize – was one of the initiators of the democracy movement that emerged in Belarus in the mid-1980s. He has devoted his life to promoting democracy and peaceful development in his home country.#NobelPrize pic.twitter.com/p1KHHFkSse — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 7, 2022

綜合BBC、《每日郵報》(Daily Mail Online)和維基百科提到，現年60歲的畢亞利亞茨基出生在俄國自治區之一「卡累利阿共和國」(Karelia)，父母都是白俄羅斯人，1965年，舉家遷回白俄。他畢業於戈梅利州立大學 (Francisk Skorina Gomel State University) ，取得俄羅斯和白俄羅斯語言學學位，爾後便成為文學學者，在地方從事教職工作；1996年創立白俄羅斯「春天人權中心」（Viasna Human Rights Centre），目的是回應該國獨裁領袖總統盧卡申柯（Alexander Lukashenko）對街頭施以殘酷鎮暴。

他畢生致力於白俄民主運動與反蘇聯活動，分別在2011、2014年因逃漏稅罪嫌被捕入獄，被國際特赦組織(AI)、國際人權聯盟(FIDH)以及其他歐美政府廣泛宣傳為一名「政治犯」，要求釋放；服刑期間曾因違反獄規遭處罰，還因此被列為「惡意罪犯」，使他無法在2012年獲得赦免。

歷年來獲獎無數，大多是表揚他作為人權捍衛者、提倡國家民主化，不謀私利為人道主義奉獻。2020年更獲得被稱為「另類諾貝爾獎」的優質民生獎（Right Livelihood Award）；前前後後被諾貝爾和平獎提名共5次，如今終於不負眾望摘下桂冠。

值得注意的是，8月4日為畢亞利亞茨基首次服刑的日子，境內公民社會組織將這天視為「國際團結日」，每年都會特別慶祝。

諾貝爾委員會主席賴斯-安德森(Berit Reiss-Andersen)今天在頒獎典時上表示，「我們希望白俄政府能盡快釋放畢亞利亞茨基先生，真心盼望這天快點到來，親自在奧斯陸授予他這份殊榮。」