衛福部9月15日起限縮清冠一號公費對象，65歲以下、12歲以上民眾，若無重症風險因子就無法可用，引爆中醫界怒火，隔日政策急轉彎，決定增列3項公費條件，再據情況討論調整。衛福部今召開會議，擬擴大4類對象，包括控制不良高血壓者、出血性／消化性潰瘍、精神疾病患者及產婦都適用清冠一號，亦從寬認定重症風險因子。

衛福部9月8日公告，9月15日起，公費清冠一號僅限確診後高風險族群使用，條件包含65歲以上長者，以及12到64歲且BMI≧30、糖尿病、慢性腎病、心血管疾病、慢性肺病、結核病、慢性肝病、失能、失智症、吸菸、免疫功能等疾病者。

9月16日，衛福部緊急召開會議，決定增列3項條件，包含高熱不退（體溫39度以上持續2日）、咳嗽明顯，兼具喘症，以及咽痛嚴重，飲食困難。民眾如有任一中醫急迫病勢，即符合公費清冠一號條件，待實施2周後再根據情況調整。

中醫師公會全聯會理事長柯富揚今日表示，今日會議決定擴大清冠一號適用對象，包含控制不良高血壓者、出血性／消化性潰瘍、精神疾病患者及產婦都適用。此外，亦從寬認定重症風險因子。

柯富揚表示，這些風險因子包括過敏史（過敏性鼻炎、異位性皮膚炎、氣喘）、慢性肝病（病毒性肝炎、脂肪肝）、心血管疾病（高血脂、高尿酸）、失能（癲癇）。另在中醫急迫病勢方面，除原先規定的高熱、咳嗽、咽痛外，衛福部也請中醫師公會全聯會根據臨床實務經驗，審慎評估並提供給衛福部，作為擴增的參考。

與此同時，柯富揚也透露今日會議有2個遺憾，遺憾之處在於未開放孕婦、12歲以下兒童使用。由於清冠一號屬於緊急使用授權（EUA）的藥品，需要慎重以對，孕婦方面的疑慮還沒有釐清。而在12歲以下兒童身上，過去1～7月國內有7萬多人使用，沒有任何不良反應，衛福部認為須請中醫藥司及國家中醫藥研究所研議後再開放。

針對會議結論，中醫藥司長黃怡超則回應，目前正彙整資料中，待指揮中心核定後公布。