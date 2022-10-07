今年的國慶煙火在嘉義故宮南院舉辦，摩斯漢堡歡慶雙十，即日起至10月16日止，凡消費者憑10月份國立故宮博物院票根至摩斯漢堡高鐵嘉義店消費，即享國慶三大獨家優惠，含「阿里山卓武精品咖啡第二杯半價優惠」、「阿里山卓武精品咖啡午茶組」、及「阿里山卓武精品咖啡點心組」。

風味獨特的「阿里山卓武精品咖啡」，第二杯半價優惠，邀請民眾品嘗高品質的在地咖啡，「阿里山卓武精品咖啡及MOS巴斯克乳酪蛋糕」午茶組，優惠價199元，是來嘉義不能錯過的美食。「阿里山卓武精品咖啡點心組」優惠價160元，內含阿里山卓武精品咖啡乙杯及「抹茶紅豆米派」或小份「黃金夯地瓜」（二擇一），適合愜意假期出遊的旅客們輕鬆享受。

摩斯漢堡也加碼祭出限店國慶優惠，凡消費者憑上述指定期間之國立故宮博物院票根至摩斯漢堡高鐵嘉義店、台北市的福林店、北安店、士林捷運店等店，購買任一套餐即贈蒟蒻乙杯，喜歡點心的大眾也可加價10元，將蒟蒻升級為「抹茶紅豆米派」或小份「黃金夯地瓜」。