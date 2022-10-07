設計團隊特意在車身上貼出熟悉的「55688」，將數字6設計成手指圖案，既是手比愛心的形狀也是大姆指比讚的樣子。（楊舒婷攝）

車身上貼出台灣設計展圖案。（楊舒婷攝）

2022台灣設計展7日正式開展，此次高雄市政府攜手台灣大車隊，將計程車車身與車頂燈改造設計，讓平凡無奇的小黃搖身變成行走的設計力。設計團隊特意在車身上貼出台灣設計展圖案與熟悉的「55688」，將數字6設計成手指圖案，既是手比愛心的形狀也是大姆指比讚的樣子；車頂燈也跳脫出原有的框架，呈現俐落的視覺感受。

高雄市長陳其邁表示，此次與台灣大車隊的合作，結合設計團隊展現美學創意，打造城市移動美學新境界，透過計程車這項交通工具，用「移動的設計」走入城市巷弄，將設計能量擴散到全台灣。

副市長史哲表示，2022台灣設計展睽違10年再回到高雄，高雄的設計力也大爆發，除了結婚背板與便當品牌的設計外，更大膽地與台灣大車隊合作，將大家兒時開始就從未改變的車頂燈重新設計。當有一天台灣計程車的形象改變了，將會是源自於2022台灣設計展，這也是「台灣設計設計台灣」的初衷。

台灣大車隊執行長林念臻表示，這次台灣設計展的理念就是將設計力傳遞到城市與日常，而小黃經常穿梭在城市的大街小巷，大家看到小黃就會有熟悉的感覺，因此這次將車頂燈殼跳脫以往的框架，線條設計相當簡潔俐落，車身則以55688的6去傳遞台灣大車隊有愛又很讚的服務體驗，閃電的設計更是凸顯出台灣大車隊的效率高又服務快速的態度。