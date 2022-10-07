國道3號新竹路段日前發生掉落物砸中前擋風玻璃事故，1名謝姓女子遭不明車輛掉落的鐵片砸中頭部，造成約20公分傷勢，緊急送醫救治仍未脫離險境，家屬在網路上協尋行車記錄器，國道警方也正調閱相關影像，追查肇事車輛。

根據警方調查，10月2日晚間18時57分，年約30多歲的黃男駕駛自用小客車行經國道3號南向101公里處，輾壓由不明車輛掉落的鐵片，而噴飛砸中後方鄭男駕駛的自用小客貨車，導致前擋風玻璃破損，並造成乘客謝女頭部受傷，傷勢約20公分。

心急的謝女家屬日前也在臉書發文，內容提到家人頭部遭鐵片重擊，目前人尚在醫院未脫離險境，盼能找到當天的行車記錄器，還原真相。

國道公路警察局第六大隊竹林分隊小隊長蕭時暐指出，當天19時許接獲通報後，立即派遣所屬巡邏車前往處理，並聯繫交控中心通知事故處理小組，於事故上游CMS可變字幕提醒用路人注意前方路況，也聯繫警察廣播電台加強宣導。目前則由刑事組及竹林分隊，調閱影像追查肇事車輛。

蕭時暐指出，重大掉落事件或衍生後續事故，相關當事人將以公共危險罪移送法辦，也呼籲駕駛上路前，應檢視貨物是否穩紮牢固，避免貨物掉落造成二次事故，影響行車安全。