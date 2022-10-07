「沒有遇過這麼沒品又惡劣的客人！」一名旅館工作人員發文抱怨，在房客離開旅館後，他發現房內的電話話筒，居然被護墊牢牢黏住，讓他覺得好噁心，不料貼文曝光後，卻有大批網友為這名房客緩頰，認為她這麼做情有可原，並不是奧客。

原PO在臉書「靠北住宿2.0」發文，氣憤地說「從來沒有遇過這麼沒品又惡劣的客人，傻眼！護墊黏在電話」。從他分享的這片可見，旅館的牆上裝有一台黑色的電話，位置似乎在床的旁邊，但讓人訝異的是，話筒上居然有一片白色護墊整個敞開，橫向緊黏著話筒。

貼文一出，引來不少網友撻伐，直說，「還以為只有我碰過，真的傻眼」、「這不行，太噁了」、「我有遇過用過的衛生棉直接黏在桌上」、「遇過用有血的衛生棉，貼在便利商店牆壁」、「真是惡質的客人，沒教養」。

不過留言串中也有許多網友認為，護墊看起來是乾淨的，有可能是睡覺時話筒一直掉下來，旅客不堪其擾，才靈機一動用護墊「封印」話筒，其他人也留言緩頰，「看起來是新的，應該不是奧客吧」、「會不會是擔心有針孔才遮起來」、「真的有碰過半夜話筒掉下來，嚇爆」。