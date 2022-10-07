第22屆國家文藝奬7日舉行頒獎典禮，獲獎者由引言人介紹上台，由贈獎人手上取得獎座，互動場面溫馨。

北管藝師邱火榮，由白鷺鷥文教基金會董事長陳郁秀擔任引言人，介紹邱火榮出生於北管世界，投入戲曲音樂演出逾一甲子，「心胸胸開闊，觀念前衛，能夠跳脫所有的框架，成就他獨特的藝術風格」曾跨界與優劇場、無垢舞蹈劇場、國家交響樂團合作。傳承教育工作更是培養人才無數，他既是「一代宗師」，也讓台灣的傳統音樂得以生生不息。贈奬人李寶春也稱邱火榮「是我們戲曲團隊的榜樣與驕傲」，而邱火榮在日前受訪的影片中笑稱自己是「吃到王爺的口水，放不掉！」

景觀建築師郭中端引言人，文化大學景觀學系所長郭瓊瑩指出，景觀建築融合了自然科學、植物學等，還必須用藝術的方式呈現，而這些都是郭中端30年來一直在做的事，可以說是為整個景觀建築界在努力。贈奬人知名建築師潘冀也指出：「當所有人都關心環境的時候，環境就會更好」郭中端領獎時笑稱自己只是代表大家領獎，表示自己不應該在鎂光燈前，因為環境的工作不能停，自己更應站在工地。

影評人楊元鈴認為在導演黃明川身上看到的是不斷向前行，跨越各種疆介的無限可能。不論是他的作品或他自己都不被定義。贈獎人數位藝術基金會董事長黃文浩表示，國家文藝獎本屆視覺藝術類選擇頒給一個導演，正因為「不被定義的靈魂，讓視覺藝術有更好的未來」。黃明川認為今日人們處於非常激烈的改變以及翻滾的時代，創作的異類刺激跨領域融合正在無止境地蔓延著，自己的獲獎也是對努力跳出框框的藝術家，給予未來美好的期待。

作家楊家佳嫻擔任平路的引言人，指出她的創作不斷在突破及做出各式各樣的嘗試，一直以文學的力量彌補生命的缺口，考試院院長黃榮村擔任贈獎人指出，平路縱使在身體很不好的時候也沒有停下創作的腳步。平路介紹自己「寫字的人，就這麼簡單」心裡想的永遠是還未寫出的「那一本」，寫了40年，難度與日俱增，自己像是希臘神話中的薛西弗斯，只能專注而重覆地做，把文字視為「手工業」，但也在編織故事的過程中，看見自己。

在金枝演社資深演員的引言中是「善良的壞人，正義的惡棍，天真的事故者，有使命感的噗嚨哄」劇場創作者王榮裕笑稱自己「不務正業也終能開花，每個人都是種子都會開花」他認為自己是透過戲劇把生命的光彩傳出去，「沒藝術不會死，但會生不如死」表示自己「會創作到死在這裡」。

電影工作者張艾嘉邀請了弟子劉若英擔任引言人，由資深藝人張小燕擔任贈獎人，劉若英指出張艾嘉「永遠有獨特的眼光看到每個人自己都沒有發現的長處」她的堅持也讓後繼者不只短視去看作品更想著為世界留下什麼。張小燕笑稱3年沒上台的自己，連化妝箱都丟了，也要來贈獎，她對每一個演出都是拚盡全力，全是「因為愛」。

編舞家布拉瑞揚．帕格勒法由表妹、知名歌手阿爆擔任引言人，並由母親張夕嬌擔任贈獎人，張弘嬌回憶了布拉瑞揚高中離家念舞蹈班，受了委屈偷偷哭的往事，作為父母只能告訴他「既然選擇了就要堅持」，而後他一個人跳進雲門，成立舞團，「怕他受傷，但他還是堅持」。布拉瑞揚回憶自己一路跳舞，但族人卻沒看過自己的演出，2015年決定回鄉，「想帶著舞台回家跳舞，讓家人、族人看見。我們雖然不會是最會跳舞的，但是是最漂亮的自己」。