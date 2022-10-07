繼桃園八德、蘆竹等運動中心工程品質出包事件頻傳之後，今年國慶晚會將於後天在去年底才啟用的「桃園陽光劇場」舉辦，資深媒體人黃揚明指出，他接獲民眾爆料，這個場地也出包了！

黃揚明今（7）日在臉書表示，「桃園陽光劇場」位於大園區的青埔特區，機場捷運領航站旁，工程名稱是「桃園流行音樂露天劇場新建工程」第一期，總工程經費約6.32億元，由文化部補助約2.39億元、桃園市府自籌3.93億元。第二、三期工程則是周邊的國際原住民文化創意產業園區及原住民族文化事業基金會（未來的原住民電視台大樓）。該工程在2019年10月決標、同年12月開工，去年6月完工，12月底正式啟用。

黃揚明披露，啟用不到1年，傳出多起建物漏水事件，其中包括服務中心所在的辦公區2樓天花板持續發生漏水狀況。上個月下旬管理單位特地前往會勘，發現營造商雖試圖改善漏水狀況，但效果不佳。由於2樓是桃園文化科技數位基地，設有數位攝影棚及相關設備，漏水已導致內裝的螢幕損壞，影響相關拍攝工作進行。

黃揚明提到，負責管理該場地的文化局藝文設施管理中心雖向市府工務局反映，但營造商僅表示他們都按圖施作，沒有瑕疵，而文化局已要求工務局應針對相關損失向廠商求償。

黃揚明呼籲國慶籌委會的高官們，後天的晚會不要只在舞台區，也可以參觀一下服務中心的辦公區2樓，看看相關工程缺失是否已經改善？