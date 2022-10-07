威震集團董事長吳明達涉及4起槍擊案件，6日遭檢警拘捕、法院裁定羈押。檢警4日搜索農安街1家麻將賭場，發現吳身邊有3名麻將高手，每天被指派到各大場打牌，贏錢再以64比例拆帳，3名高手贏多輸少，每月至少可幫吳董賺進20萬的「零用錢」。

吳明達涉嫌買凶狙殺芳明館老大黃清源，另涉及雙北淡水區、士林區及萬華區共4起槍擊案，檢警後來又發現他透過地下匯兌，匯出4000萬到大陸，給通緝中的集團張姓副董事長，依組織犯罪、洗錢防制法及賭博罪將他送辦。

警方日前搜索農安街賭場，在裡面逮捕綽號「阿龍」及「小蔡」的2名職業麻將槍手，另1名綽號「小綿羊」的當天則不在場，據指出，3人都是吳明達御用的代打手，因牌技高超，勝率高達7成，吳後來吸收3人，要他們幫他打牌。

3人參與的多為3000底以上的麻將賭場，被捕的阿龍供稱，他幫吳打牌半年多，打牌的錢都是吳提供，贏錢6、4分帳，輸錢吳不會怎樣，只是要他「下次再加油」，3名槍手實力不凡，平均每個月可幫吳贏20多萬。警方偵訊後，各依賭博罪將吳明達、「阿龍」、「小蔡」等人送辦。