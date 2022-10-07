受到東北季風及對流發展旺盛影響，今天（7日）午後台9丁線（原蘇花公路路段）39.8K及39.9K觀音路段發生土石流造成雙向阻斷，公路總局四區工程處遂封閉武塔至漢本路段，預計明天上午7時搶通恢復通行。

四區工程處指出，中央氣象局持續對蘇花路廊發布超大豪雨特報，南澳工務段已於上午預先進駐搶災機具，因午後台9丁線南澳至漢本路段持續強降雨，導致台9丁線39.8K及39.9K觀音路段發生土石流造成雙向阻斷。

災點現場雖已有2部裝載機及1部怪手進行搶修，因現場持續降下豪大雨，土石泥流持續滑落，機具無法靠近清理，另災點附近已有多處雨瀑，現場起霧視線不佳，考量現場搶災人員安全，機具已先撤退至空曠隙地。

今天下午3時30分緊急性封閉台9丁武塔至漢本路段，預計明天上午7時搶通恢復通行。武塔至漢本路段封閉期間，車流將改行駛台9線蘇花改南澳至和平段。