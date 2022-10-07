泰御建設新建案動土，將推出全棟「智能宅」，活動中並宣布捐贈暨南大學「願景計畫」20萬元經費。(林欣儀攝)

從事機電相關工程起家的泰新系統科技投入建築領域，近日進軍台中12期重劃區，7日舉辦新建案動土典禮，標榜將推出全棟「智能宅」，為展現回饋社會的心，業者特別捐贈暨南大學「願景計畫」20萬元經費，盼幫助弱勢、貧困學生，藉此展開善的循環。

泰御建設新建案位於12期重劃區，規畫興建19層樓高、地下4層住宅，預計明年農曆春節後公開，董事長李金池指出，新建案以全「智能宅」概念推出，整棟大樓包括水、電力、空調及環境汙水等，皆採自動控制；室內部分也推出APP遠端遙控，並可設定情境模式，即便離線時也能控制。

此外，規畫門禁管制採用人臉辨識系統，包括消防及管路等設備皆比照故宮南院、晶圓廠等指標建築的等級，李金池說，他從事消防機電整合系統多年，深知「消防、機電、環控」是建築的心臟，更是長居久安的關鍵，未來智能宅將提出24小時客服、48小時到府服務保證。

新建案7日熱鬧動土，預計總銷約25億元，主攻25、34、40坪中小宅，明年農曆春節後公開。在動工典禮中，該公司特別捐贈暨南大學「願景計畫」20萬元，李金池強調，該計畫主要針對國際學生、原住民及弱勢家庭學生提供協助，該校目前約有130名貧困生，藉由協助他們學雜費或生活費等方式，讓這些學生能專心向學，盼透過這樣的捐助行動將愛心傳出去、展開善的循環。