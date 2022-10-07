台北市議員鍾沛君接獲民眾爆料，高雄市某間國防部陸軍副食供應中心得標的麵包廠商，在製作麵包時徒手抓麵包放生產線、啃咬麵包修邊，既沒衛生又無良。（本報資料照片）

台北市議員鍾沛君接獲民眾爆料，高雄市某間國防部陸軍副食供應中心得標的麵包廠商，在製作麵包時徒手抓麵包放生產線、啃咬麵包修邊，既沒衛生又無良，不知道讓多少國軍吃下「口水麵包」。高雄市衛生局7日晚間回應，接獲民眾陳情後依法定程序調查處置，今日前往食品公司稽查，查獲食品公司逾期食材26項，並在另間公司查獲分裝食材未標示有效日期，必會依法嚴辦，並隔空向鍾沛君喊話，強調衛生局絕非如台北市議員所指稱毫無作為。

鍾沛君表示，接到高雄麵包工廠的員工爆料，該工廠是國防部陸軍副食供應中心得標廠商，今年得標5個品項，包括漢堡包、熱狗包、菠蘿等，每日生產7000個麵包給國軍，但生產線上沒依規定穿戴衛生裝備，且得標廠商張姓負責人徒手抓麵包放生產線，甚至為讓麵包大小一致直接啃麵包，並一邊包貨，讓國軍吃下「口水麵包」。

鍾沛君指出，因為小公司很難出到副供中心要求的數量，另外跟下游廠商叫貨，麵包理論上只能保存5天，但怕賣不完貨或賣不夠，要求下游廠商提供「未來麵包」與「空白麵包」，像10月6日出產的，應在10月11日到期，卻要求標記10月13日到期，或要求不要標示，讓他出貨時自由填寫，不但沒衛生又無良。

鍾沛君要求，希望各縣市政府衛生局跟食藥署在接獲檢舉時，速度能加快，以及國軍的副食供應中心，廠商不能得標後就不管理，應該定時定期派人稽查生產狀況，才是負責任的態度。

衛生局表示，衛生局於今日無預警的兵分2路會同食藥署南區管理中心及相關司法警察機關聯合稽查，現場無發現工作人員未戴口罩，但查獲食品有限公司作業區囤放逾期食材26項以及分裝食材未標示有效日期，將依食安法處辦。另陳情人指稱麵包有效日期往後標註部分，疑涉及偽造文書，將移送地檢署偵辦。另陳情人提供影片疑從業人員咬食麵包後再包裝乙事，現場查無相關事證，衛生局將列管持續加強稽查。

衛生局強調，絕非如台北市議員所指稱毫無作為，相關民眾檢舉案件均依法定程序調查處置，特別是食安案件於掌握完整情資後，必定依法嚴辦，依案件情節會同檢調單位深入稽查，本案因事涉2家業者、銷售層面擴及多處，衛生局於調查情搜相關周邊事證至一定程度後，謀定後動採取現場無預警聯合稽查行動。