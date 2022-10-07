根據《ETtoday新聞雲》台北市長選戰最新民調顯示，國民黨蔣萬安以39.6%領先，民進黨陳時中27.0%、無黨籍黃珊珊23.3%；蔣萬安在6個選區支持度全部領先陳時中，陳時中連綠營票倉中山大同、中正萬華都輸給蔣萬安。資深媒體人羅友志表示，環南市場自治會長林勝東代表傳統上的綠營票，這應該是民進黨的強項，林勝東的風向很重要，不過他現在的選擇應是黃珊珊。

羅友志7日在中天政論節目《大新聞大爆卦》中表示，林勝東代表兩個意義︰一個是民進黨的基本盤，林勝東算是萬華傳統綠的票倉；另外一個就是基層票。林勝東代表傳統上的綠營票，應該是民進黨的強項，因此林勝東的風向就變得很重要，林勝東現在的選擇就是無黨籍台北市長參選人黃珊珊。但是市場對選戰票數沒有到達摧枯拉朽的影響，所以千萬不要把市場的表現當作選舉的成績單，恐會整個失真。

羅友志表示，黃珊珊在萬華拿到的票一定會好，但是不知道會好到什麼程度。不過，環南市場之外，陳時中在其他市場還是強的，傳統上綠營的士林、北投這些地方，陳時中並不是弱的，但市場票最弱的一定是蔣萬安，蔣萬安的票源包括國民黨基本盤加上討厭陳時中、黃珊珊的票。