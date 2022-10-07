中共二十大召開在即，中紀委今舉行會議，宣布通過中紀委向二十大的工作報告，同意提請9日召開的中共十九屆七中全會審議。

中共第十九屆中央紀律檢查委員會第七次全體會議今（7日）在北京舉行，會議由中紀委常務委員會主持，中共政治局常委、中紀委書記趙樂際講話。出席這次全會的有中央紀委委員129人，列席2人。

全會審議並通過十九屆中央紀律檢查委員會向中國共產黨第二十次全國代表大會的工作報告，同意將報告提請中國共產黨第十九屆中央委員會第七次全體會議審議。

十九屆中紀委第六次全體會議於今年1月舉行，中共總書記習近平發表講話稱，「要保持反腐敗政治定力，不斷實現不敢腐、不能腐、不想腐一體推進的戰略目標」。

新華社報導，中共十八大以來，有超過500名中管幹部被立案審查調查。截至今年4月底，紀檢監察機關共立案審查調查438.8萬件、470.9萬人；查處違反中央八項規定精神問題72.3萬起，給予黨紀政務處分64.4萬人。

《中國紀檢監察雜誌》最新出版內容中，也回顧過去十年的反腐工作，文章並點名過去嚴肅查辦周永康、薄熙來、郭伯雄、徐才厚、孫政才、令計劃六位前高官等重大案件。

10月16日，中共二十大在北京揭幕，將選舉出新一屆中央委員會和中央紀律檢查委員會。閉幕後隔日立即舉行中共二十屆一中全會，選出中共中央政治局委員、政治局常委等領導層。