台中一名陳姓男子與嬸嬸有遺產糾紛，經常為此爭執或動粗，去年間嬸嬸朝陳男甩水管噴水，120公斤的陳男遂以體重優勢壓制嬸嬸長達3分42秒，嬸嬸被壓到嘴唇發黑，逃脫後隨即報警提告。台中地院審結，依妨害自由罪，判陳男8月徒刑。可上訴。

判決書指出，陳男與嬸嬸先前即因遺產問題爭吵不休，去年10月間嬸嬸在住處車庫外與陳男爭執，並朝陳男方向甩水管噴水，陳男一氣之下，遂用全身力氣將嬸嬸壓在地板上長達3分42秒，嬸嬸掙脫後報警控告陳男限制行動自由。

陳男接受偵訊時，雖坦承壓制嬸嬸，但稱自己在壓著嬸嬸的過程中曾詢問「如果我放開妳，妳會不會再攻擊我？」嬸嬸應答會，他基於正當防衛才會持續壓制嬸嬸，認為自身行為並不構成犯罪。

台中地院審理時，嬸嬸出庭證述，當時她打算洗地板便打開車庫，但陳男見她開門後，持續朝她丟小石頭，她才會拿水管噴陳男，結果就被陳男壓在地板上，兒子也有目擊，只是兒子與她體型都瘦小，無力抵抗陳男。

法官勘驗現場監視器，發現嬸嬸被壓制後持續呼喊救命，且陳男身高170公分、體重120公斤，卻壓在身高僅160公分、59公斤的嬸嬸身上，當時嬸嬸兒子也出言制止「你沒看到我媽嘴唇發黑了嗎？」陳男都沒停止行為，明顯逾越正當防衛的必要性，酌情後依剝奪他人行動自由罪，處陳男8月有期徒刑。可上訴。