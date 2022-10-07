屏東在地人張雅屏在臉書指出，國民黨屏東縣長候選人蘇清泉醫師是真正為屏東著想的候選人，請屏東人參考，並做出最對得起下一代的選擇。

曾經擔任國民黨副秘書長兼組發會主委的張雅屏表示，他出生於屏東，因此父親以雅屏命名做紀念。對記憶中的屏東有一股濃烈的情感，是一種回家的期待。

張雅屏回憶，在屏東服務期間，每天不分黨派向當天生日的村里長和代表以及黨務幹部通電話，向他們問候與祝福。絕大多數屏東人非常的純樸善良，對於有心服務和互動的人，是願意接納並給於機會的。

張雅屏直言，民進黨潘孟安縣長力挺一位法官出身，沒有在屏東參選過的周春米律師選縣長。而潘孟安的意志是否對屏東發展有幫助，屏東人是否願意接受潘孟安的背書，仍需要全屏東人的認同。

張雅屏。（資料照片）

張雅屏以個人親身的經歷認為，值得託付的是蘇清泉，背負過去國民黨十字架並真正為屏東著想的候選人！

張雅屏期待，屏東能打破人口外流，能呼吸新鮮空氣以及有機會改變現況，請屏東人參考，並做出最對得起下一代的選擇。