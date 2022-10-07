「台中動起來」民進黨台中市長參選人蔡其昌造勢晚會太平場，7日晚間在太平區東平夜市廣場舉行，現場湧進大批支持者，搖旗吶喊，綠營太平區議員參選人蔡耀頡，傳出確診居家隔離中，團隊準備人形立牌及3分多鐘影片拜票，希望鄉親支持。

蔡耀頡透過自拍影片，向造勢晚會現場的支持者說，屯區需要捷運來改善當地交通，請大家守護議會，讓民進黨過半，而關鍵的一席，讓蔡耀頡進議會為人民打拼。