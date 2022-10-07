民視、八大《綜藝新時代》本周播出主持人浩子、阿翔以及籃籃帶著來賓筠熹、勇太一起北海岸體驗國際導覽的工作，在地導覽郭雅萍特地找了一群日本遊客，讓大家更能深刻的體會國際導覽的工作，一與日本遊客見面，籃籃帶領大家跳起迎賓舞，讓現場氣氛high到最高點。

大家也使出渾身解數，帶日本遊客們前往野柳地質公園，沒想到一群不專業導遊把「俏皮女王」看成「女王頭」，主持人阿翔也特別解釋這些石頭以前都是在海裡，因為造山運動才變成現在這樣，大家也發揮想像力，來形容看到的石頭，沒想到走著走著三位主持人居然變裝穿著咖啡色緊身衣，要變成「石頭」一樣，看著緊身衣要套上頭套，一早就起床抓頭髮的阿翔遲遲不肯套上去，浩子出手拉起頭套往他頭上套下去，阿翔也拉起浩子頭套幫他套上，兩人誰也不讓誰「套頭互拉」擠成一團。

接下來農場體驗挖地瓜、中角灣沙灘吃美食欣賞海景，沿途中大家乘坐觀光巴士，主持人籃籃貼心準備了金山在地著名小吃包子請日本遊客品嚐，並邀請日本朋友們分享「口感」來跟觀眾朋友說，沒想到日本朋友們聽到「口感」卻是臉紅心跳害羞地說不出話，原來中文「口感」的發音，跟日文「睪丸」的發音十分接近，因此浩翔介紹金山包子「口感QQ的」音調，在日本朋友聽起來就像是「睪丸QQ的」所以才會臉紅心跳，因為語言文化不同而延伸出的誤會，笑料百出。