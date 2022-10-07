基隆市每日有將近11萬名通勤族到雙北等其他縣市工作，通勤族人口比例位居全台之冠，因此交通開銷對於基隆市的通勤族是一筆非常大的負擔。立法院今（7日）舉辦的「台鐵・機捷納入雙北定期票可行性」公聽會，國民黨基隆市長參選人謝國樑在會中表示， 把台鐵和客運納入雙北定期票，以及規畫1280定期票配套，基隆廣大通勤族將可省下3千到5千元的交通費。

謝國樑7日在臉書粉專貼文表示，他特別參加立法院所舉辦的「台鐵、機捷納入雙北定期票可行性」公聽會，為基隆廣大的通勤朋友發聲、替基隆市民朋友爭取權益。

謝國樑點出，雙北通勤族可以有涵蓋捷運、公車、Ubike的1280定期票方案。但是對於基隆的通勤族來說，最廣泛使用的台鐵及客運卻沒有納入。北北基桃雖說是一日共同生活圈，不過從基隆到雙北或是桃園上學上班的市民朋友，無論是搭火車還是客運，每個月至少要花3千到5千元，交通花費對於學生或是上班族都是一筆非常沉重的負擔。

謝國樑指出，把台鐵和客運納入雙北定期票對基隆廣大通勤族來說是當務之急，未來無論是票價的制定，還是市政府分攤的比例，都可以共同來討論。他在6月份提出交通政策時，就已經主張未來會爭取定期票的方案，將基隆納入雙北交通圈，甚至是北北基桃交通網絡，所需的經費可以藉由空汙回饋金，或是比照雙北以路邊停車費用來分攤預算支應。

謝國樑接著指出，未來北北基桃的交通網絡是非常緊密的，由於基隆目前還沒有捷運，因為往返雙北或桃園的市民朋友都是使用客運或是台鐵，所以基隆絕對有必要替廣大的通勤族規劃出一個定期的月票方案，甚至不排除以「加價購」的模式，作為納入雙北1280定期票的配套，讓基隆市的通勤族未來在搭乘客運、台鐵到雙北或是桃園時，能有一個更完整個配套。

謝國樑強調，這4個月裡，他每個工作日的早上都會固定前往基隆通勤的據點，除了爭取市民朋友的支持外，也第一線的蒐集通勤族的想法與意見。因此未來會先爭取基隆市議會國民黨團的協助，將交通定期月票，列為國民黨市長與市議員的聯合優先政見，全力爭取經費，希望年底一上任就能立刻執行，維護通勤族的權益。