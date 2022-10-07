韓國女星秋瓷炫過去和彭于晏主演電視劇《戀香》在華人地區打開知名度，2015年認愛大陸男星于曉光並在2017年登記結婚，育有一個兒子，十分幸福。儘管去年于曉光被爆出緋聞，但秋瓷炫還是原諒，兩人則不時分享生活點滴，最近還大方上演親密餵食秀，被眼尖網友發現他們的上海豪宅，光是陽台就比普通人家客廳還大。

43歲的秋瓷炫當年因《戀香》打開在華人圈的知名度，隨即把工作重心放到大陸，也藉著工作的關係認識先生于曉光，2015年大方認愛，更在2017年結婚生子；不過，去年于曉光傳出讓美女坐大腿事件，這對中韓夫妻一度陷入婚姻危機，但在秋瓷炫相信先生，且隨著時間過去，坐大腿風波也不了了之。

秋瓷炫和于曉光上演親密餵食秀。(圖/ 摘自秋瓷炫小紅書)

秋瓷炫在七夕時才高調放閃，曬出和先生于曉光拍的雜誌美照，兩人十指緊扣、依偎在一起和擁抱等畫面，宛如熱戀中的小情侶；昨（6日）秋瓷炫在小紅書上傳與先生共享早餐的影片，還甜蜜地餵食在拍她的于曉光，一臉寵溺地說，這就是她吃不胖的秘訣。

許多粉絲都被秋瓷炫和于曉光恩愛畫面閃瞎，很替秋瓷炫感到高興，兩人能繼續幸福甜蜜下去；另外，也有不少眼尖網友發現，秋瓷炫和于曉光在上海的豪宅非常寬敞，從秋瓷炫的影片中看到光是陽台就能擺好幾張桌子，陽台扶手上裝飾很多各式各樣酒瓶，整個空間幾乎比一般人家的客廳還大，令人稱羨。