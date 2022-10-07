時序入秋，告別炎熱夏天，迎接跑季到來，邁入第三屆的「神獸盃動物園公益夜跑」也在睽違兩年之後再次登場，今年的神獸盃賽事集結多項創意和亮點，除了報名禮、完跑禮在名家設計操刀下，兼具美感及實用價值，賽事及活動內容也將宗教慶典與樂活路跑活動巧妙結合，跳脫傳統宮廟活動的窠臼，在年底前為數眾多眼花撩亂的路跑中，打造出一場小而美的好口碑賽事。

新冠肺炎疫情逐漸遠離，但在這艱難的路程中，有許多人默默付出，守護所有的台灣民眾。主辦單位元太道堂特別將每位參賽者的報名費提撥100元，捐贈給警消醫護人員。在開幕典禮中，由元太道堂朱陳火主委代表捐贈住宅用警報器360個予以台北市政府消防局第一救災救護大隊文山中隊，協助消防局推動防災工作。另為感謝警察人員在疫情期間辛苦維護民眾的安全，大會也捐贈10萬元加菜金給北市政府文山第一分局。

神獸盃路跑不僅是元太道堂「瘋神紀 10 道合趣」的開幕活動，也獲得台北市政府觀光傳播局贊助，路跑分成 21K半馬組、10K健跑組、3K神將組/親子健走組，在台北市道南河濱公園盛大開跑，並邀請亮哲擔任神獸盃路跑代言人及大會主持人，星星哥哥王伯源、兒童節目主持人陳瑋薇為瘋神紀活動代言人。

當天路跑開始前，迎神隊伍報馬仔、宮旗、前導旗、鑼鼓隊、神童、神將、神轎、瘋神四輪車以及瘋神列車，從北市文山區元太道堂徒步走入動物園前道南河濱公園，在鑼鼓和鞭炮聲中，為路跑活動揭開熱鬧序幕。

本次賽事眾多吸睛亮點之一為趣味扮裝、神將組祈福競賽組，路跑當天秋老虎發威，神將組不僅頂著超重的偶裝，也頂著36度的高溫，但腳程神速完全不輸專業跑者，有神明的加持庇護，健步如飛完成這3公里路程，也為所有參與的跑者、選手、贊助廠商和工作人員祈福。

元太道堂主委朱陳火表示，「瘋‧神‧紀」自 102 年起每年舉辦，今年迎向第十年，除了致力推動正統道教文化與傳統藝術，也希望能帶動文山區的文化休閒觀光產業，舉辦神獸盃路跑就是一個很好的項目。經過這一波疫情，元太以積極行動擴大舉辦神獸盃動物園公益夜跑，鼓勵民眾走出家門迎向戶外，用正向態度迎接未來。

而為了呼應今年神獸盃路跑的主題「萬神護佑、萬物共融 Run for Love & Peace」，也為了在下半年場次數量不勝枚舉的眾多路跑中差異化，策畫團隊精實文創/我尚網也特別歸納出「不得不跑六大理由」，包括:文山區年度盛會《瘋神紀》開幕前導活動、景美溪畔好山好水/動物園+政大文藝氣息跑步路線、秋高氣爽下午起跑/不用摸黑趕早、用雙腳做公益：每位跑者報名費直接提撥$100捐贈防疫警消醫護單位！趣味扮裝/造型跑者有獎選拔、超值報名禮+豐富完賽禮+完跑區美食園遊會。希望透過愛、健康、活力、環保等理念，將正向能量與大地母親-地球源源不絕的生命力結合，讓永恆不滅的勇氣鼓舞所有人無畏困難繼續前進！