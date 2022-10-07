花蓮晚間降下滂沱大雨，山區雨勢驚人，蘇花公路（台9丁線）和中路段、61.3K出現土石流，交通已阻斷，雨勢夾雜土石，已緊急性封閉和中至和仁路段，公路總局派重機械到場待命，預計明(8)日上午7時搶通，恢復通行。

花蓮雨勢大，花蓮縣政府也發出快訊，「秀林鄉和平村已有3處土石流潛勢溪流發布紅色警戒，另依據中央氣象局預測雨量，入夜後秀林鄉可能達紅色警戒發布標準，縣府已依標準作業程序聯繫秀林鄉公所進行預防性疏散，籲請民眾留意自身安全，避免至山區、海邊等區域。」

公路總局表示，受東北季風及對流發展旺盛強降雨帶往南移影響，台9丁線和中路段發生持續性強降雨，導致台9丁線61.3K發生土石流造成雙向阻斷，因現場雨勢不斷，多處雨瀑並夾雜土石流持續滑落，夜間視線不佳，現場搶災人員機具已退避安全地點，明日清晨進場搶修，晚間6時10分緊急性封閉和中至和仁路段，預計明(8)日上午7時恢復通行。

和中至和仁路段封閉期間，車流將改行駛台9線蘇花改中仁隧道路段，白牌機車預計今（7）日20點分別於和平及和仁火車站集結（20：30出發），採前導後護行駛蘇花改，而載運危險物品車輛，預計明（8）日7時搶通後開放通行。

公路總局特別呼籲，強降雨期間請用路人避免行駛山區公路；並請多利用公路總局智慧化省道即時資訊服務網及收聽警廣路況廣播，或手機下載「幸福公路APP」掌握路況。