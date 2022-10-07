國民黨新竹市長候選人林耕仁今（7）日承諾，政府要照顧每一位市民，面對青年的發展不能只是動口說，更要實際支持。除了會整合局處資源 ，提供一條龍的單一窗口協助青年創業之外，也會設立「新竹青年創力坊」，提供培訓課程，陪伴青年在創業路上獲得實質幫助。

林耕仁今在臉書指出，他成立清潔公司，一路上遇到很多貴人，也歷經許多挑戰跟挫折，「想當年，我也是一個水桶，一塊抹布，捲起袖子就拚下去。」創業之路，本來就艱辛，且該經歷一項都跑不掉，但他始終認為，政府可以做得更多，可以做得更完善！

林耕仁今天在競選總部，舉辦青年創業座談會，邀請多位青年創業家，包含有社群經營專業者、網紅直播、FB推廣、律師事務所等等領域的優秀青年，分享創業經驗、聊聊創業甘苦談。

林耕仁認為，青創最擔心的是法律知識不足、不了解財務結構的問題。這是許多青年的共識，青年律師也建議，政府可以開設「法律服務的門診」，提供平台給專業律師可以幫忙年輕人，讓創業這件事變得更容易，縣市整合更順利，還要納入會計師等專業人士會更好。

林耕仁強調，打造具有競爭力的品牌，是打入市場的關鍵。從事攝影剪輯工作的青年朋友就分享，好的視覺體驗會是好的行銷；而青年創業最缺的是資金，但是新竹的青創圓夢貸款很少人知道，真的非常可惜，希望政府能夠提供交流和青創平台，讓人脈和產業結合。

林耕仁直言，站在巨人的肩膀上，我們可以看得更開闊。從事網紅培訓計畫的朋友分享，新竹市的社群媒體不是那麼蓬勃，增加相關課程輔導，幫助中小企業或新創，行銷創造口碑；也可以培養第二專長，成為斜槓青年，給自己更多發展的選擇。

林耕仁承諾，政府要照顧每一位市民，面對青年的發展不能只是動口說，更要實際支持。這也是耕仁推出青年政策的亮點，除了會整合局處資源 ，提供一條龍的單一窗口協助青年創業之外，也會設立「新竹青年創力坊」，提供培訓課程，陪伴青年在創業路上獲得實質幫助。打造「移居、宜居、怡居」的幸福新竹，期許青年闖出屬於自己的一片天。