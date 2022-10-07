桃園市繼八德、蘆竹運動中心爆出公共工程品質出包後，媒體人黃揚明接獲爆料，被選為今年國慶晚會場地的陽光劇場，啟用不到一年就有漏水問題。對此，桃市府新建工程處回應，完工後陸續發現漏水情況，因尚在保固期內，通報廠商修繕後均已改善完成。

陽光劇場位於交通便捷的青埔地區，當初市府向文化局爭取經費，以戶外型劇場為主軸，打造總經費5億多元，可容納1.5萬人的流行音樂多功能園區，占地面積約2.2公頃，被選定為今年國慶晚會的舉辦場地。

黃揚明透過臉書表示，他接獲民眾爆料，陽光劇場啟用不到1年，傳出多起建物漏水事件，其中2樓辦公室天花板持續漏水，上月管理單位會勘，發現營造商雖試圖改善但效果不佳。因2樓是桃園文化科技數位基地，設有數位攝影棚和相關設備，已導致內裝螢幕損壞，影響相關拍攝工作。

黃揚明還說，負責管理該場地的文化局藝文設施管理中心雖向工務局反映，但營造商僅表示他們都按圖施作、沒有瑕疵，文化局已要求工務局應針對相關損失向廠商求償。黃指出，這起工程統包案的營造商，正是先前發生電梯井漏水的蘆竹運動中心營造商「華邦營造」，因相關建物疏失均持續不改善，工務局揚言要將該廠商列入政府採購法的黑名單。

黃揚明提到，目前華邦承攬桃園的未完工工程標案還包括2023世客博世界館、桃園流行音樂露天劇場新建工程第2、3期工程，已完工的除蘆竹運動中心外，還有永和中繼市場新建工程、新屋高中新建工程等，是否都有施工品質不佳問題？值得地方民代好好監督。

對此，新建工程處說明，陽光劇場完工後在使用期間陸續發現漏水情形，因還在保固期限內，故要求華邦營造到場修繕，目前均已修復完成。合約中柱樑牆板等結構體若漏水的保固期限為5年，因未過保固期，後續也不會有求償動作。

負責管理陽光劇場的藝文設施管理中心也提到，2樓辦公室天花板上月曾出現滲水情形，數位基地內的螢幕有滴到水但並無損壞，經新工處通報廠商修繕後，目前都改善完成。

至於工務局是否因相關疏失將華邦營造列入黑名單，新工處則強調「沒有這件事」，相關工程完工後在保固期間內若有缺失，廠商均會修繕，有盡到保固責任。

工務局也強調，該場地列管的缺點多數已改善完成，且工程皆採公開招標，透過公開評選程序進行綜合評選，招決標過程均依採購法與相關規定，完全合法、透明。各工程完工後營運期間，所有主動列管的缺點，均會積極督導廠商改善。