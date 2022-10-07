國民黨桃園市長候選人張善政今（7）日表示，桃園是個年輕有活力的城市，也有諸多外來移民，產業特色、勞工特質也和雙北及新竹縣市不同，台北是一個以服務業為主的都市，新竹縣市則有諸多科技聚落，桃園則是從傳統製造業邁向高科技業與服務業並重的都會區。

張善政在臉書指出，對勞工而言，在乎的不僅是職涯的機會，更在乎的是工作當中的安全、技能、和諧與尊重，以及勞動打拚獲得的生活價值！

張善政直言，他曾在產業界服務，更要與勞工站在一起，因為勞工是打造、改變台灣經濟最重要的力量！未來更是邁向「𝐓𝐀𝐎𝐘𝐔𝐀𝐍 2030」、工業4.0、AI、5G通訊、IoT物聯網等虛實整合「智慧製造」時代，最重要的產業升級生力軍！

張善政承諾，當選市長後，要推動「勞工五夠力」，在職訓力、就業力、工會力、保障力、對話力上讓每位勞工更夠力，讓大家都能工作更安全、生活更幸福！

張善政強調，「勞工的權益，我們來爭取；勞工的安全，我們來守護；勞工的未來，我們來打拚！」