智慧面板與一般LED智慧站牌不同是採用太陽能模組發電並搭配儲能設備，沒有日照情況下也能連續運作20天，也無須申請市電，除了能省去台電接電工程時間，更符合節能環保的特性，還提供查詢公車相關資訊的服務。（高雄市交通局提供／崔正綱高雄傳真）

高雄原縣區候車環境較為不足，許多地方無法設置候車亭，僅設有站牌，造成長時間等候公車的民眾不方便。為此高雄市交通局針對腹地不足設置候車亭及市電申請不易的站牌，結合高雄日照充足特性，於大寮、旗山、路竹及林園等地區建置20座太陽能電子紙智慧型站牌，太陽能電子紙站牌可即時提供公車動態讓民眾掌握公車到站資訊，並附設座椅供候車民眾使用，提升候車服務品質。

交通局表示，因原縣區無人行道或者人行道過小，抑或當地居民的反對，導致許多地方並無候車亭，沒有椅子提供等車民眾乘坐，造成許多高齡長者候車時不便。

為此，交通局今年針對20處無適當空間設置候車亭的站位，將既有站牌汰換並整併站牌型式，設置太陽能電子紙智慧型站牌，提供即時公車動態資訊，今年合計於大寮、六龜、杉林、林園、阿蓮、美濃、旗山、湖內、路竹、前鎮及苓雅設置20處太陽能電子紙智慧型站牌。

太陽能電子紙智慧型站牌使用電子紙智慧面板，與一般LED智慧站牌不同是採用太陽能模組發電並搭配儲能設備，沒有日照情況下也能連續運作20天，也無須申請市電，除了能省去台電接電工程時間，更符合節能環保的特性。

另外智慧面板就如同紙張一般閱讀，除了在陽光下仍清晰可見，還能同時查詢更多公車班次時間、路線圖，方便民眾查閱公車即時到站資訊。該站牌還有新設置座椅，透過智慧面板與座椅結合，提供民眾更智慧、節能、舒適候車體驗。

交通局指出，明年度將持續規畫設置20座太陽能電子紙智慧型站牌及35座附掛式型電子紙智慧型面板，提供民眾更優質候車品質。