台南市議會議長郭信良、市長黃偉哲、立委陳亭妃及不分黨派十多位議員，一起為「2022議起愛相隨-平安祈福燈會」啟燈。（洪榮志攝）

「3、2、1，啟燈！」台南市議會廣場上的巨型孔雀花燈，緩緩亮燈轉動，璀璨的尾上覆羽隨之展開，現場上千觀眾發出讚嘆的聲音。這座得到法國NDA國際大獎賽金獎的2022台灣燈會「花蝶花舞」主燈，7日晚間由議長郭信良、市長黃偉哲、立委陳亭妃及不分黨派十多位議員，一起為「2022議起愛相隨-平安祈福燈會」啟燈，還歡迎全台民眾前來台南「吃美食、看美景、賞燈會」。

郭信良表示，立在議會廣場中央的「花蝶花舞」主燈，高達11公尺，由台南在地優秀燈藝師黃文全，以一個月的時間設計製作，除了在今年高雄台灣燈會展出之外，至今也只有在台南市議會才看得到。從即日起到10月16日，每天晚上6點開始亮燈，整點時還會搭配音樂及雷射燈光旋轉展演。

郭信良強調，自從他擔任第三屆議長，已連續4年在議會舉辦燈會菁華展，向交通部觀光局等單位商借台灣燈會的特色花燈，讓民眾可以就近欣賞台灣的精緻燈藝，希望將好的東西帶給鄉親，同時也為台南引入人潮，帶動觀光。

黃偉哲也說，很高興議會先提出活動的發想，市府加入共同把活動分享給市民，讓市民朋友能多來市政園區及議會走走。台南本來就是文化古城，有很多好的藝術品及裝置藝術，此次能將這麼好的燈會呈現給大家，歡迎大家多來逛逛。

陳亭妃指出，此次除了燈展，還有鞋藝嘉年華，讓「2022議起愛相隨」系列活動更加豐富。這幾年來，她看到台南市議會的轉變，不再是冷冰冰的大樓，在空間寬闊、亮化後，加上經常舉辦各種活動，讓鄉親們充分感受到議員們的熱情，議會也成為台南的地標。

議會表示，平安祈福燈會處處可見燈飾巧思，燈展期間不僅有街頭藝人演出，10月7日到10日，以及10月15、16日這6天，舞台區還有晚會表演，前100名打卡民眾更能免費帶走精美好禮。