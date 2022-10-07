王瞳8月中承受丈夫艾成驟逝打擊，將臉書關閉療傷，沉寂52天後，她今天重啟臉書，以千字文寫下連日來心情。她的經紀公司也證實王瞳已退租和艾成在蘆洲的租屋處，搬回內湖爸媽家，也正投入新劇為新角色做準備。

而艾成生前的500萬債務，經紀公司則表示正請律師查清艾成財務狀況，確定的是已沒有當時500萬那麼多，等結果出爐，王瞳將選擇限定繼承，限定繼承意旨繼承人對於被繼承人之債務，以因繼承所得遺產為限，負清償責任。

王瞳今在臉書上表示事發後遭網友謾罵，無數字句就像石頭一樣，把她往死裡砸，但她表示關閉臉書並非害怕網友霸凌，而是還沒有真正準備好面對失去艾成的「那一天」，以及未來的每一天，沉痛寫下，「我不知道我怎麼過來的。」

她細數心碎的來時路，表示事發當下只有無盡的震驚與悲傷，連去警局做筆錄、到殯儀館確認艾成身分，都得同時承受網友的攻擊湧入，身心俱疲。她事發後沉浸在巨大的悲傷，到了第5天才感到口渴，第11天才有食慾。

這50幾天來，她只能靠著身心科醫師開立的藥物入眠，滿腦子都是艾成以及面對未來的徬徨，「我的心，只有碎裂、再碎裂。這世上沒有人可以取代他在我心中的位置。」字句深藏對艾成無盡的思念。她也稱呼自己是「蔡太太吳姍耘」要完成丈夫意志，持續推廣艾成的創作歌曲。