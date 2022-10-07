山東煙臺海灘湧進大量海鮮 市民狂撿

最近山東煙臺在「梅花」颱風過境後，有多處海灘湧進大量海鮮，引不少市民前來打撈撿拾。據市民表示，湧上海灘的海鮮很多種類，螃蟹、海蔘等都有，但以瀘沽蝦數量最多，成堆成堆的，有人拿塑膠袋或桶子來裝，甚至還有開小車來載運。

據《極目新聞》報導，近日煙臺市牟平區、高新區多處海灘退潮後出現大量海鮮，當地市民拍攝的視頻顯示，一處海灘上遍佈著蝦、海腸等，有市民正拿著桶、塑料袋撿拾。有市民撿了十幾桶後直呼：「這假期太充實了！」

煙台市牟平區、高新區多處海濱退潮後出現大量海鮮，海灘上遍佈著蝦、海腸等，市民正拿著桶、塑料袋撿拾。（圖／極目新聞）

家住牟平區的馮女士表示，從6日上午9時許，她在海邊閒逛時碰巧看到，退潮後的海灘上出現了大量瀘沽蝦，她隨即找來水桶開始撿拾，沒多久就撿了半桶蝦。「我撿的還算少，有人直接開三輪車過來」，馮女士說，當地流傳著「大風過後必有貨」的俗語，前2天刮了大風，可能是將海裡的海鮮刮到淺灘處，才出現了這番壯觀場景。

另一位市民李女士也是加入撿海鮮的一員，她說，6日下午就看到不少人提著小桶在撿海鮮了，「瀘沽蝦都是成堆的，海腸已經沒有了」，「撿了30斤蝦，自己留了些，其他送給親戚了。」

稍早之前的9月底煙臺煙大海濱公園也曾經出現大量海鮮湧上海灘的奇景，引飲不少市民「趕海」。當地一對夫婦表示，撿了幾百隻瀘蛄蝦，還有幾隻螃蟹和海參，裝了滿滿一桶。當晚就找親友來同享，4、5個人一起享用都沒吃完。

《瀟湘晨報》詢問煙臺市海洋發展和漁業局時得知，海鮮被沖到沙灘是自然現象，之所以那麼豐富有兩個方面的原因：一方面是開展了增殖放流的活動，海產品逐漸豐富；煙臺也同時開展了海洋生態環境修復工程，生態環境有所恢復和改善，物產豐富。

另有專家推測，這可能主要還是和天氣有關，因為最近天氣變化確實很大，尤其是降溫非常明顯，沿海地帶動物就有可能出現遷徙等活動。