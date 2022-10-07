根據《菱傳媒》屏東縣長選戰最新民調，民進黨參選人周春米支持度37.28％，國民黨參選人蘇清泉為34.89％，雙方在誤差範圍內。蘇清泉表示，他會更加打拚，用心傾聽鄉親的心聲，他並指出新聞媒體一直報導屏東種樹的問題，但是屏南人要的是一條救命路，政府卻寧可花錢去種樹，這是什麼政策？

蘇清泉7日在臉書粉專貼文表示，最近公布了一份民調，顯示大家看見他的努力，謝謝大家對他的肯定，他會更加打拚，用心傾聽鄉親的心聲，了解鄉親的需求。

蘇清泉接著指出，最近很多朋友、網友、新聞媒體一直報導屏東種樹的問題，他不只一次在臉書上表達我們屏東縣民最需要的「不是種樹」，而是經濟繁榮、年輕人在屏東可以有工作、輕鬆成家、老人小孩有好的福利⋯⋯。但最讓人心痛的是從挖樹以來，這條坑坑洞洞、處處不平的路，已經讓超過30個人受傷了。

蘇清泉強調，政府到底有沒有聽到民眾的聲音？屏南人要的是一條救命路，你不給，卻寧可花錢去種樹，這是什麼政策？因此他呼籲，屏東的好朋友們，11月26日，我們用選票來告訴政府，屏東需要改變！