吳映潔（中）與夏于喬（右）從AV界退役後找工作四處碰壁。（滿滿額娛樂提供）

夏于喬與「鬼鬼」吳映潔主演的喜劇電影《女優，摔吧！》今（7日）發布正式海報，反映出電影的喜劇風格，笑料滿滿卻又熱血動人，大膽的強烈撞色就像每個不同性格的角色一樣，摔撞出友誼的火花，如同電影裡過氣的AV女優，就算時運不佳，大跨界轉行組成摔角團體「莓人愛」也能有新的成就。夏于喬表示雖然該片的故事比較誇張、好笑，但是人生中總會有摔角的時候，只要記得再站起來，「我們一起摔美的」。

片中外表冷豔、個性高傲直率的過氣女優麗絲愛愛（夏于喬飾），卻因無其他專長，找不到工作謀生。在面試過程中巧遇同樣赴日發展過的小紅莓（吳映潔飾），自卑沒自信、渴望被認同的她對麗絲愛愛特別殷勤，總追在她屁股後面喊著「前輩」，想獲得前輩的指點。電影中個性如此反差的2人，初次合作卻非常有默契，對拍攝過程的一致印象就是「超級吵」，女生們的友情從戲裡延伸到戲外，宛如回到學生時期一起為了摔跤特訓3個月，累積摯深的友誼，夏于喬笑說：「我們的化妝間就像女生宿舍一樣，方圓1公里都可以聽到我們的聊天聲。」

聊起第一次合作對彼此的初印象，吳映潔悄悄地小聲透露其實她一開始覺得夏于喬跟麗絲愛愛很不像，「因為從劇本大綱感覺麗絲愛愛是一個外表火辣的人，跟夏于喬之前給我的印象有點反差，但沒想到正式打扮著裝加上表演後非常有說服力」，認為這樣的選角效果非常好。至於夏于喬則是認為小紅莓的角色非吳映潔莫屬，因為不管戲裡、戲外，她都是大家的開心果，有吳映潔的地方就有歡笑，不管什麼時候打開看拍攝時的紀錄，看到吳映潔都還是會笑，直呼「她真的太可愛了」。

《女優，摔吧！》將於11月25日在台上映，也受邀於2022高雄電影節放映，周美豫導演將攜手夏于喬出席映後座談，現正熱賣中，購票請上年代售票系統「高雄電影節專區」。