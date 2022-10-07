「台中動起來」民進黨台中市長參選人蔡其昌造勢晚會太平場，7日晚間在太平區東平夜市廣場舉行，前立法院長蘇嘉全到場助講，他說，俄烏戰爭給台灣人警惕，呼籲大家11月26日站出來投票顧台灣。

蘇嘉全指出，想起12年前，來台中選市長，也是第一次縣市合併，當時很多人跟他說當時國民黨市長胡志強很強，民進黨無法跟人拚，他依然帶著民進黨對他的期待，感受台中人對他的支持與疼惜，所以沒離開，將戶籍設籍台中。

蘇嘉全指出，台中市天氣好、人民溫和善良，是一個很中性的城市，在這城市應可以發展得很好，人文素養好，尤其珍珠奶茶是台中之光，無論在台灣甚至全世界，有競爭力。

蘇嘉全指出，12年前市長選舉他險贏胡志強當選台中市長，感謝台中人支持，也肯定蔡其昌擔任立法院副院長時，2個月完成國會透明化，這次拜託大家支持有效率的蔡其昌當選台中市長。

蘇嘉全說，俄烏戰爭讓俄羅斯併吞烏克蘭4州，大陸與台灣的緊張情勢，全世界都在關注，尤其台灣這次選舉很重要，為表現抗議大陸的打壓，11月26日是關鍵時刻，請大家出來投票，顧台灣、顧蔡其昌。