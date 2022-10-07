年度史詩犯罪大片《阿姆斯特丹》全巨星華麗陣容包含克里斯汀貝爾、瑪格羅比、約翰大衛華盛頓、新生代玉女安雅泰勒喬伊、王牌笑匠克里斯洛克、歌壇天后泰勒絲、票房女星柔伊莎達娜，以及兩代奧斯卡影帝雷米馬利克與勞勃狄尼洛，萬眾期待。

《阿姆斯特丹》兩週前於倫敦舉行歐洲首映，演技派眾星們紛紛表達與神級影帝勞勃狄尼洛對戲的五體投地，克里斯汀貝爾從童星時期就把狄尼洛視為榜樣，演技派麥克夏儂也大讚影帝本人老派親切謙虛，狄尼洛會留紙條給每一位合作演員問好，令他大為驚喜且備感窩心。

狄尼洛在片中要主角們當場「開金口」唱歌的爆笑戲碼，令與泰勒絲同片演出的他們大感「獻醜」，曾宣稱擁有泰勒絲每一張專輯的狄尼洛，受訪時坦承只是開玩笑，但也藉機稱讚泰勒絲的表演，更展現他貴為影帝的幽默親和力。

瑪格羅比好氣又好笑地親自澄清在網路瘋傳的｢分身陰謀論」，該謠言指稱與羅比長相如出一轍的熱門影集《性愛自修室》女主角艾瑪麥基，其實是羅比「一人分飾兩角」的秘密分身，因為她們都會說法語及西班牙語，也都擁有一副好歌喉，令她實在啼笑皆非。

剛好與麥基合作過的羅比，證明麥基確實精通法語與西語，歌聲也有如黃鶯出谷，而她自己雖會說西語，法語卻不流利，歌聲更遠不如麥基，還自嘲：「來看本片的她唱歌，謠言就會不攻自破了！」不過羅比也不忘補充她與麥基已成知交且相當喜愛她。

瑪格羅比也再度爆料拍攝秘辛，這次是拍攝地點之一其實是個鬧鬼勝地、位於洛杉磯長灘的萬聖節開趴知名景點「瑪莉皇后號」，外表雖為遊輪，卻其實是一間豪華水上飯店，她甚至對一同受訪、毫不知情的奧斯卡影帝雷米馬利克再三強調：「那裡真的鬧鬼！」令人更加好奇會否真的在片中看到「靈異現象」。

兩人也對片中的絕美攝影讚不絕口，馬利克大力讚揚金獎攝影大師艾曼紐盧貝茲基，羅比更大呼：「本片是影史上視覺最美的電影！」因在片中飾演兄妹而培養深厚交情的他們，也開玩笑聲稱比起影帝勞勃狄尼洛和克里斯汀貝爾，合作無間的他們才是最有看頭的主角。

一場愛與謀殺的世紀謀殺懸案，金獎帝后演技怪物神級卡司大集結。《阿姆斯特丹》於10月7日（五）雙十連假早場起與美同步搶先上映。