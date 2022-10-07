69歲張艾嘉今年再憑主演港片《燈火闌珊》入圍金馬影后，她曾以女主角、女配角、導演、編劇等身分獲金馬獎提名，是金馬史上「入圍最多的幕前工作者」，這次是第19次闖金馬，今（7日）出席「臺灣新電影四十年回顧影展」開幕記者會，她笑說：「入圍不緊張，聽到就覺得『啊，我入圍啦，怎麼會』。」也謙虛喊「作為一個表演者，演得好是應該的，其他都隨緣了」。

張艾嘉還寫下從70年代至今每個10年都入圍的紀錄，她笑稱「我個人對數字不敏感，常忘記做了多久，想說就撐下來吧」，接著表示，做演員都比較被動，「有多少人會為了我們這個年紀的演員去寫角色，能夠有個角色，就應該發揮到最好，這是我應該做的」。至於是否會參加下月的頒獎典禮，她則表示「會盡量努力，還好隔離解禁，不然每次回來都要花一分精力 」。

本次影展也展映了她與李宗盛合作的《最想念的季節》，張艾嘉表示：「這部真的是我從影以來拍過100多部裡面，最喜歡的電影之一，很開心可以再拿出來，也希望多年後大家再看，也不會覺得是部很過時的電影。」也難忘拍片期間，自己剛好在錄唱片，「李宗盛是製作人，在錄音室他可以很兇地執導我，但到電影就換我可以對他兇了」。

而她今也獲頒「國家文藝獎」，張艾嘉說「聽到像是『終身成就獎』這種大獎，都會覺得是不是要催我退休讓位了，不過還是很高興可以繼續做下去」，但她也感慨「以前大家都有足夠的膽量去面對失敗，現在大家好像變得很在意票房，很容易拿數字來做標準，這是不對的，就算票房沒有很好，但作品口碑是好的，就對得起自己的良心」，不忘鼓勵年輕人應該更大膽地去創作。