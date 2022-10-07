民進黨台北市長參選人陳時中日前自評防疫成績為85分，遭無黨籍台北市長參選人黃珊珊反酸滿分是1000分，國民黨台北市長參選人蔣萬安則認為陳時中自我感覺良好。民進黨立法院黨團7日召開「防疫成績屬於全民」記者會強調，陳時中打分數是給予全民感謝，希望藍白陣營別為選舉而滅台灣威風，醜化全民防疫成果。

民進黨立法院黨團幹事長羅致政說，全民與防疫團隊在過去3年都相當辛苦，期間卻有很多反對黨及地方參選人醜化台灣防疫成績，甚至對全民潑髒水，如今國門即將重啟，應客觀地檢視這些言論，勿讓全民的防疫成績再被醜化。

民進黨立委管碧玲進一步說，由於陳時中投入台北市長選舉，對手不斷打負面選戰，全面詆毀並徹底否定台灣過去防疫作為。

管碧玲舉例，有人聲稱「打高端不能出國」，事實卻是打高端的民眾在多數國家皆暢行無阻，僅2個國家需要進一步交涉。也有人稱，研發高端疫苗是詐騙、炒股，然而，研發國產疫苗是國家戰略一環，且高端疫苗防護率不錯，仍遭誅心之論詆毀到這種地步，深感遺憾。

管碧玲強調，防疫分數屬於一群日以繼夜從事防疫工作的全國公務員、醫護團隊，以及配合防疫措施的全民，陳時中給予85分是想對全民表達感謝，黃珊珊卻說只能得1000分之85。她直言，沒想到黃珊珊竟因選舉，與柯文哲一起變成「辱罵2人組」。

民進黨立委吳思瑤則認為，藍白陣營若要滅陳時中的威風並不打緊，但勿為了選舉而滅台灣的威風。回想起去年新冠肺炎疫情相對嚴峻的時刻，台北市大型接種站進度是6都墊底、亂象叢生，不禁想問黃珊珊想替台北市防疫打多少分？