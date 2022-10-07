泰國東北部農磨蘭普府6日發生一起大規模托兒所槍擊案，歹徒是一名34歲前警察，葬送至少36條人命，在全部只有25名學童的幼稚園裡，只有農安(Nong Am)倖存下來，當時同樣在睡午覺的她，把毯子蓋在頭上幸運逃離死劫。

綜合《紐時》、《每日郵報》(Daily Mail Online)報導，槍手潘亞（Panya Khamrab）當時持槍枝與刀械闖入托兒所，趁著孩子們在睡午覺時無差別大開殺戒，主要是用刀往死者身上砍，接著靠一輛車逃離現場，途中還向路人隨機開槍，到家後再槍殺妻兒然後自盡。慘案造成25名幼童、11名教師身亡，隨著受害者的照片流出，第一時間接獲噩耗，家屬悲慟情緒像洪水一樣潰堤。

目前工作人員正從托兒所內搬出一些粉紅色棺材，裡面裝著受害兒童的屍體，準備運往當地一家醫院。 (圖/路透社)

其中，唯一倖存者是她－3歲女童農安(Nong Am)，因為睡著時把毯子蓋在頭上，直到歹徒闖入似乎還沉浸夢鄉，完全不知道同學們一個個命喪槍下，醒來時毫髮無傷，目擊血染教室的景象她眼神呆滯、依偎家人身旁。女童的叔叔激動表示，「這是上帝的奇蹟，祂救了我姪女的命。」

Thailand: Girl, three, SLEPT through nursery slaughter with blanket over her head https://t.co/k3JESb3T4J — News Colony 🗞️🇺🇸🇬🇧🇪🇸🇨🇦 (@Newscolony_) October 7, 2022

目前工作人員正從托兒所內搬出一些金色、粉紅色棺材，裡面裝著受害兒童的屍體，準備運往當地一家醫院。

政府也隨即下令全國降半旗致哀，國王拉瑪十世（King Maha Vajiralongkorn）偕同王后蘇堤達（Suthida）前往當地慰問死傷者家屬。比起穩固的醫療保健系統，該國的精神衛生機構相對欠缺，近年一連串的槍擊案再次引起民眾對心理健康的擔憂。

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