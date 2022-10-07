大陸十一黃金周為期7天，旅客發送量較往年同期不同幅度下降。中國大陸鐵路、公路、水路、民航預計發送旅客總量25554.11萬人次，日均發送3650.6萬人次，比2021年同期（十一假期，下同）日均下降36.4％，比2020年同期日均下降41.4％，比2019年同期日均下降58.1％。

其中，公路預計發送旅客19824萬人次，日均2832萬人次，比2021年同期日均下降34.5％，比2020年同期日均下降40.2％，比2019年同期日均下降58.7％；水路預計發送旅客463.93萬人次，日均66.3萬人次，比2021年同期日均下降24.8％，比2020年同期日均下降36.6％，比2019年同期日均下降65.7％。

假期期間，公路出行以中短途為主，呈現「短半徑、潮汐式」特徵，路網流量同比降幅明顯，貨車流量先抑後揚；公路突發事件與擁堵情況較往年減少，局部省界路段防疫保通壓力較大，公路保通保暢調度效果總體良好。10月1日至7日，預計全國高速公路日均流量3912.26萬輛，比2021年同期日均下降21.54％，比2020年同期日均下降17.40％，比2019年同期日均下降21.78％。