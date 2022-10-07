資深媒體人周玉蔻消失多日後又復出，前立委郭正亮認為，大家還是會去連結她和陳時中，切割不了！

郭正亮今（7）日在中天電視《洪淑芬辣晚報》指出，大家還是會去連結她和陳時中，切割不了！而陳時中當然會很謹慎，民進黨各縣市的競總、候選人可能就不去上她的節目。尤其陳時中競總成立之後，民進黨正規軍開始進入，扮演比較重要的角色，之前根本亂七八糟。

郭正亮也披露，民進黨有兩種思考，第一就是把這場選戰打得很爛，讓大家覺得很煩，會使中間選民不出來投票。投票率如果下降，就會變成藍綠對決，民進黨認為還是有一定的基本盤。

第二就是完全號召基本盤，讓市議員不要輸得太難看，因為民進黨基本盤還是有30％左右。這兩種也有可能同時打，也就是鞏固基本盤、讓民眾覺得選舉充滿人身攻擊，這不一定衝突。因為有些支持者只看候選人是民進黨就出來投票。

郭正亮直言，這次選舉的格調真的很低，從沒看過一場選舉打到最後都在檢驗論文，或是去扯祖宗八代，台北市目前沒有看到政見的攻防！