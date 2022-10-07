縣長楊鎮浯頒發設立許可證給承接單位「財團法人晨光社會福利基金會附設金門縣私立金湖社區長照機構」，金湖日照中心正式啟用(于家麒攝)

金湖日照中心樓下就是衛生所，有效整合醫療資源(于家麒攝)

服務使用者們來日照中心參加活動，有能力維持自己的身體健康，達到預防失能、延緩失智及老化的目標(于家麒攝)

繼10月3日金門縣金沙日照中心開辦後，「一國中學區一日照」拼圖再＋1，「金湖鎮衛生所日間照顧中心」今(7)日在縣長楊鎮浯主持下舉行開辦典禮，即日起可提供至多30位失能失智者生活照顧，待月底金寧鄉安岐多元照顧中心也啟用後，整個金門地區的日照拼圖就大功告成。

金湖鎮衛生所日照中心位於金湖鎮市港六路，由「財團法人晨光社會福利基金會附設金門縣私立金湖社區長照機構」承接，而金門的第一個日照中心-金門縣立蘭湖社區式服務長期照顧服務機構就是由「財團法人晨光社會福利基金會」承接。金湖日照中心樓下就是衛生所，鄰近金門醫院也有效整合醫療資源。

縣長楊鎮浯表示，白天讓服務使用者前來接受日照人員安排的各項活動，包含「預防及延緩失能」、「健康促進」系列課程，可提升服務使用者身體機能，同時，可以增進服務使用者的人際互動、生活自理能力及生活品質。這些豐富的課程可以讓服務使用者更有能力維持自己的身體健康，成功達到預防失能、延緩失智及老化的目標。

衛生局長李錫鑫說，「日照中心」就是服務使用者在社區中的第二個家，日照中心裡面都是經過訓練的照顧專業人員，「日間照顧服務」是屬於白天照顧的服務，好比小朋友的幼兒園，白天時，服務使用者們來日照中心參加活動，不僅能延緩失能老化，家中的主要照顧者也能有喘息的空間。同時，社會處也推動身障者日間照顧服務，為地區照顧資源網絡建立更完整的佈建。

衛生局表示，凡家中有65歲以上(原住民為55歲以上)長者，或領有身心障礙證明及50歲以上失智症者有服務需求者，均可於星期一至星期五早上8：00-12：00，下午13：30-17：30撥打1966長照專線諮詢及申請。