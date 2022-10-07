民進黨台中市長參選人蔡其昌7日晚間前進太平，於太平區東平夜市廣場舉辦「台中動起來」造勢晚會，現場湧進逾5000位鄉親支持，一同搖旗吶喊「凍蒜」，蔡其昌出場時更從觀眾席最後方向舞台，代表「一步一腳印」走向市民；蔡其昌表示，只要是對台中有利的事情，他就會努力去做、去拼。

今日副總統賴清德、蔡其昌競選總部主任委員蘇嘉全、立法委員何欣純、林宜瑾、青年後援會會長陳柏惟及市議員張玉嬿、林德宇、李天生、張芬郁皆到場力挺。蔡其昌出場時表示，天下雜誌公布全台縣市首長施政滿意度民調，台中市長盧秀燕的滿意度排第17名，實在令台中人感到丟臉，因為我們甚至輸給宜蘭縣長林姿妙。

蔡其昌指出，台中市民已經給盧秀燕4年時間，過去盧秀燕說「市長換人、空氣換新」，4年過去台中空氣品質不進反退，台中依然被嘲笑是「慶記之都」、虐童層出不窮，相信所有為人父母的市民也都感到痛心疾首，就連處理狼師也要三推四請，甚至爆出公然洩密；而現在的政府只會做公關、靠包裝，連辦淨山活動也要自導自演，台中就要換市長。

蔡其昌表示，會做事才是王道，會做事才是台中市民要的市長。過去他在海線作立法委員，替海線爭取自來水管線的設置，將海線的自來水普及率從20％提升到了70％，也讓海線所有孩子的教室1件1間蓋、1間1間換新，讓孩子能在安全的環境讀書；他在中央十，替全台父母爭取育兒津貼、班班有冷氣，因為蔡其昌有行動力，呼籲鄉親要讓行動派成為台中市長。

蔡其昌向太平鄉親表示，他上任要先讓大屯環線、捷運橘線4年就動工，除了捷運，太平的市民大道也要繼續做下去；更表示，他要讓台中市民感到幸福，不但要讓老人福利只增不減、國中小營養午餐免費，也要照顧台中的年輕人，增蓋8000戶的社會住宅，這些盧市長做不到的事情，讓蔡市長來做。

蔡其昌也表示，會與中央保持最好的夥伴關係，從中央爭取更多經費回到台中做更多建設。蔡其昌也說，他3個月來每天燒聲、每晚休息都要貼「撒龍巴斯」，因為他相信，1個有誠意的市長，要親自走到市民面前，要向每一個市民說明他對台中的願景；更指出，做市長就是市民優先，只要對台中有利的他都會去做。