資深媒體人周玉蔻因追打國民黨台北市長參選人蔣萬安身世、其父蔣孝嚴緋聞舊事，暫停電視及廣播節目主持工作幾日後，周玉蔻7日在臉書復出，左打高虹安的學歷，右攻蔣萬安的身世之謎。中天新聞針對「周玉蔻復出了，臉書連po文『猛攻高虹安學歷，蔣萬安身世之謎』你覺得？」進行街訪民調，結果，很多民眾都挑選，「可以看戲囉」。有年輕人喊要看到「血流成河」。

中天新聞《洪淑芬辣晚報》7日派出記者辮子妹針對「周玉蔻復出了，臉書連po文『猛攻高虹安學歷，蔣萬安身世之謎』你覺得？」進行街訪民調，並提供5個選項提供受訪民眾選擇：

1.看戲囉！歡迎周玉蔻強勢復出！

2.蔻蔻別鬧了！這樣會影響綠營選情

3.鬧下去！要看到血流成河！

4.蔻蔻要繼續愛阿中喲！

5.挺周玉蔻！終於回來了，民進黨需要妳！

該街訪民調，結果有17位受訪民眾參與這次投票，其中6人選擇選項1；5人選擇選項2；3人選擇選項3；2人選擇選項4；1人選擇選項5。

年輕人紛紛表示，「復出了，怎麼又在罵這樣，一直在罵這樣」 、「就是旁觀呀！看她們在鬧這樣 」、「血流成河，我愛」 、「 就想看大家吵架」 。還有一位婦人認為，「會影響綠營選情吧！因為她是支持(民進黨)」。

還有一位年輕人直言，「看到有感，就覺得有點傻眼呀，畢竟經過這麼多年的政黨輪替之後，現在還是如此，無法筍同啦。我只能說，當年我也是投小英的呀，現在叫她（周玉蔻）出來這樣子，不妥啦」、「林智堅的論文問題，是最傷(綠營)的，(蔡英文)在黨中央的時候，下令全黨一起挺，都可以這樣子歧視選民智商的話，那我真的不知道，其他事情，還有什麼可以繼續支持的理由」 。