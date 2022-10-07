補貼須附相關文件。（高市都發局提供／楊舒婷高雄傳真）

高雄市2022年「增額租金補貼」申請延長至10月31日，開放未設籍於高雄市租屋的民眾，每人每月平均所得4.3萬至5萬元、無自有住宅，都可以申請。補貼金額各地區的租金差異及個別家戶負擔程度的不同，給予每月1800元至5880元不等的額度，補貼期間1年。

高雄市為保障民眾居住權利，兼顧青年優先、育兒優先、弱勢優先的3大原則，將開徵囤房稅均用於市民房屋租金補貼，預計提供1萬戶名額，加上內政部300億元擴大租金方案，推估約有7萬戶名額，高市租金補貼戶數共可增至8萬戶，保障市民居住權。

高市府都發局長吳文彥表示，內政部今年推出300億擴大租金補貼專案，照顧對象為家庭所得每人每月4.3萬元（最低生活費3倍）以下的租屋家庭；但所得4.3萬元以上的也不用擔心，市府開辦增額租金補貼，將申請門檻調高到5萬元，所以所得超過內政部申請門檻，但5萬元以下的可向都發局提出申請；補貼金額考量不同地區租金差異及個別家戶負擔程度不同，給予每月1800元至5880元不等的額度，補貼期間一年。

另考量眾多在本市就學、就業之民眾，戶籍雖未設籍在本市，但在本市仍有租屋需求，故開放只要租屋地在本市，皆可申辦市府增額租金補貼。有需求的民眾請把握時限備齊文件，以上網申辦或郵寄方式向市府都發局提出申請。

都發局也提到，民眾若擔心房東不同意申請怎麼辦？吳文彥表示，依住宅法及相關稅法規定，房客申請租金補貼，房東本身即為房屋所有權人者可取得公益出租人資格，享有所得稅、地價稅及房屋稅等稅捐減免優惠，藉此鼓勵房東共同參與做好事。為維護雙方權益，建議仍應與房東詳加說明溝通，求取雙贏。

都發局住宅發展處處長翁浩建說明，開辦期間延長至10月31日，採線上或郵寄方式提出申請，所需檢附文件及相關規定，可至都發局增額租金補貼申請系統查詢。另為利民眾補件便利，也提供24小時傳真、e-mail信箱或郵寄等多元補件服務。民眾如有任何疑問，可於上班時間撥打服務專線查詢。